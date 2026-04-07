18:10 07.04.2026 (обновлено: 18:30 07.04.2026)
Путин призвал не решать ситуацию с паводками без финансовых ресурсов

© РИА Новости / Омар Шапиев | Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность финансирования в ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, министерство находится на связи с МЧС и Минстроем России и после оценки ущерба от паводков в Дагестане оперативно окажет финансовую поддержку для устранения последствий. Глава государства поручил Минфину оперативно реагировать на вопросы по ликвидации последствий паводков.
"Вот сейчас (глава Минприроды – ред.) Александр Александрович Козлов упомянул об этих ресурсах, без них вообще ничего не надо будет решать", - сказал Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.
Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал президенту, что 11 апреля в республике начнётся третья волна паводка, она затронет реки Джумрут и Самур. Он отметил, что прибудет в регион в пятницу, чтобы проконтролировать максимальную готовность к этой волне с теми ресурсами и средствами, которые есть.
Обильные осадки в Дагестане 27-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Наводнение в Дагестане
 
 
