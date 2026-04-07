Путин призвал не решать ситуацию с паводками без финансовых ресурсов

Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал президенту, что 11 апреля в республике начнётся третья волна паводка, она затронет реки Джумрут и Самур. Он отметил, что прибудет в регион в пятницу, чтобы проконтролировать максимальную готовность к этой волне с теми ресурсами и средствами, которые есть.