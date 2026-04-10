Рейтинг@Mail.ru
Меликов прокомментировал повышение уровня ЧС в Дагестане - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 10.04.2026
Меликов прокомментировал повышение уровня ЧС в Дагестане

Меликов: повышение уровня ЧС в Дагестане помогает привлечь более весомые ресурсы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Меликов
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Решение правительственной комиссии отнести ситуацию в Дагестане к ЧС федерального уровня дает возможность привлечь в регион более весомые ресурсы, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим от подтоплений, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В четверг глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков объявил о принятом решении отнести ситуацию в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.
"Это дает нам возможность привлечь более весомые ресурсы, чтобы еще скорее вернуть людям комфортную жизнь на пострадавших территориях", – написал Меликов.
Он поблагодарил прибывших в Дагестан Куренкова, руководителей Минстроя Ирека Файзуллина и Минприроды Александра Козлова, отметив, что "каждый из них усилил работу на своих направлениях".
Республика ДагестанРоссияСергей МеликовАлександр КуренковИрек ФайзуллинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала