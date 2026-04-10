Меликов прокомментировал повышение уровня ЧС в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Решение правительственной комиссии отнести ситуацию в Дагестане к ЧС федерального уровня дает возможность привлечь в регион более весомые ресурсы, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим от подтоплений, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В четверг глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков объявил о принятом решении отнести ситуацию в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.
"Это дает нам возможность привлечь более весомые ресурсы, чтобы еще скорее вернуть людям комфортную жизнь на пострадавших территориях", – написал Меликов.
Он поблагодарил прибывших в Дагестан Куренкова, руководителей Минстроя Ирека Файзуллина и Минприроды Александра Козлова, отметив, что "каждый из них усилил работу на своих направлениях".