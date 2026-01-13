https://ria.ru/20260113/minpromtorg-2067653021.html
В Минпромторге рассказали о мерах защиты рынка редкоземельных металлов
В Минпромторге рассказали о мерах защиты рынка редкоземельных металлов - РИА Новости, 13.01.2026
В Минпромторге рассказали о мерах защиты рынка редкоземельных металлов
Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:53:00+03:00
2026-01-13T17:53:00+03:00
2026-01-13T17:53:00+03:00
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836482412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10bc9a573787c5d75d167d007279fe0f.jpg
https://ria.ru/20250812/ekspert-2034729473.html
https://ria.ru/20250228/iskopaemye-2002085093.html
https://ria.ru/20251229/resursy-2065271985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836482412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ceea959df8bb42b58552caa9859abea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Всемирная торговая организация (ВТО)
В Минпромторге рассказали о мерах защиты рынка редкоземельных металлов
Минпромторг рассмотрит меры защиты внутреннего рынка редкоземельных металлов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России
был подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды
РФ Александр Козлов
в конце прошлого года.
«
"Касательно введения пошлин: ... В том числе и по направлению редкоземельных металлов, по мере необходимости и в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО, Минпромторгом совместно с заинтересованными ФОИВ будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования защиты рынка в соответствии с ходом реализации Федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов", - сказали в Минпромторге.
Отмечается, что такая работа ведется системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством.
«
"В рамках реализации Федерального проекта ... для развития отрасли будут ориентированы все системные механизмы государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России: льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и специальные механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции редких и редкоземельных металлов", - уточнили в пресс-службе.
Федпроект предполагает увеличение объемов выпуска продукции редких и редкоземельных металлов до 100 миллиардов рублей с 29 миллиардов к 2030 году, следовало из презентации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константина Федорова в сентябре.
Кроме того, в рамках проекта также предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей, которые должны заработать с 2026 года, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов на ВЭФ.
Тогда он добавил, что производители редкоземов предлагали Минпромторгу рассмотреть вопрос о повышении пошлин на любой импортный материал, касающийся редкоземельных металлов. Глава ассоциации отметил, что на данный момент уже действуют пошлины, которые составляют порядка 8% на ввозимые в Россию материалы редкоземельных металлов.
Как сообщали летом РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. По итогам 2025 года ожидалась добыча на уровне 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ. В ведомстве уточнили, что инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов в РФ в 2025 году увеличатся в четыре раза, примерно до 200 миллионов рублей.