СК завел дело из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища в Дагестане

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следственный комитет завел дело после прорыва плотины Геджухского водохранилища в Дагестане, повлекшего гибель людей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 216 и статьи 246 Уголовного кодекса", — рассказали там.
Силовики задержали инженера коммерческой организации, который должен был обеспечивать безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным следствия, ответственные лица не предотвратили аварию при наличии дефектов, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. В итоге 5 апреля произошел прорыв плотины, из-за которого затопило участок федеральной трассы "Кавказ" и почти 260 жилых домов с приусадебными участками.
В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.
Как сообщил во вторник глава Минприроды Александр Козлов, 11 апреля ожидается третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.