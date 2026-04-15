Генпрокурор рассказал о нарушениях в Сочинском национальном парке
10:36 15.04.2026
Генпрокурор рассказал о нарушениях в Сочинском национальном парке

Гуцан: в Сочинском национальном парке с детей брали плату за посещение

Парк в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прокуроры в ходе проверки выявили, что в Сочинском нацпарке, где наряду с вырубкой насаждений, захватом земель и незаконной застройкой с детей брали оплату за посещение, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
По его словам, проверка охраняемых природных территорий выявила вопиющие случаи игнорирования ограничений хозяйственной деятельности, использования их в частных интересах для извлечения прибыли.
"Наиболее грубые нарушения вскрыты в Сочинском национальном парке, где наряду с вырубкой насаждений, захватом земель и незаконной застройкой, с малолетних детей неправомерно взималась плата за посещение. Инициировано уголовное преследование виновных лиц и возмещение причиненного ущерба", - сказал он, выступая в Совете Федерации с докладом "О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году".
Гуцан подчеркнул, что от министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова потребовано обеспечить эффективность управления особо охраняемыми природными территориями, правительству предложено принять новую стратегию их развития с разделением хозяйственных и надзорных функций.
ПроисшествияРоссияАлександр ГуцанАлександр Козлов (глава Минприроды)Совет Федерации РФСочи
 
 
