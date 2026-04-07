Появились подробности по составу комиссии по ситуации в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Минприроды России Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, глава Росгидромета Игорь Шумаков, глава Дагестана Сергей Меликов вошли в состав правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане, сообщили в пресс-службе кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина сформировал специальную комиссию по ликвидации последствий паводков в этом регионе, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.
"В состав комиссии вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Также в состав комиссии включены руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, глава Росгидромета Игорь Шумаков, глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов.
Кроме того, в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, Федерального агентства по госрезервам и других ведомств.