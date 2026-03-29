Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 29.03.2026 (обновлено: 03:28 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/tigr-2083559141.html
Россия передаст Казахстану четырех краснокнижных амурских тигров
Специалисты на Дальнем Востоке подбирают четырех краснокнижных амурских тигров, которых передадут в Казахстан в рамках проекта по восстановлению там популяции... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T03:27:00+03:00
2026-03-29T03:28:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150523/05/1505230538_0:320:3696:2399_1920x0_80_0_0_9d9017df6ff15594f328aeb21de35b86.jpg
казахстан
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150523/05/1505230538_0:0:3696:2772_1920x0_80_0_0_dee8b2fa63caaa280acd33bb940d7a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виталий АньковАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Специалисты на Дальнем Востоке подбирают четырех краснокнижных амурских тигров, которых передадут в Казахстан в рамках проекта по восстановлению там популяции этого вида, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Россия и Казахстан на ВЭФ в 2022 году подписали соглашение о реинтродукции тигра в республику. В ноябре 2025 года министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Ерлан Нысанбаев подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из России и их первичной адаптации. Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
«
"Планы в силах. Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент - это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", - сказал Арамилев.
По его словам, в реабилитационном центре проверят, как тигры охотятся на животных, которые обитают в Казахстане. Также там проведут тесты на реакцию хищников на человека. Если все будет нормально, то тигров выпустят в естественную среду.
"Тигров специально не ловят для этих целей (для переезда – ред.). Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", - отметил собеседник агентства.
Арамилев рассказал, что специалисты из Казахастана приезжали на Дальний Восток, чтобы перенять опыт местного охотнадзора. Российская сторона в первое время после передачи тигров будет проводить обучающие семинары для иностранных коллег.
«
"Реализация проекта будет совместной, российские специалисты будут присутствовать и при выпуске, и при дальнейшем наблюдении, мониторинге ситуации, будут вовлечены в процесс, поэтому уверен, что тигры будут в безопасности", - добавил гендиректор центра.
Собеседник уточнил, что условия для восстановления популяции тигров в Казахстане активно создают с 2010 года. В том числе для этого проекта был основан специальный федеральный резерват, в рамках его работы создали центр реабилитации.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
 
КазахстанРоссияДальний ВостокСергей АрамилевАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинЦентр "Амурский тигр"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала