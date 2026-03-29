Россия передаст Казахстану четырех краснокнижных амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Специалисты на Дальнем Востоке подбирают четырех краснокнижных амурских тигров, которых передадут в Казахстан в рамках проекта по восстановлению там популяции этого вида, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Россия и Казахстан на ВЭФ в 2022 году подписали соглашение о реинтродукции тигра в республику. В ноябре 2025 года министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Ерлан Нысанбаев подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из России и их первичной адаптации. Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

« "Планы в силах. Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент - это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", - сказал Арамилев.

По его словам, в реабилитационном центре проверят, как тигры охотятся на животных, которые обитают в Казахстане. Также там проведут тесты на реакцию хищников на человека. Если все будет нормально, то тигров выпустят в естественную среду.

« "Тигров специально не ловят для этих целей (для переезда – ред.). Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", - отметил собеседник агентства.

Арамилев рассказал, что специалисты из Казахастана приезжали на Дальний Восток, чтобы перенять опыт местного охотнадзора. Российская сторона в первое время после передачи тигров будет проводить обучающие семинары для иностранных коллег.

« "Реализация проекта будет совместной, российские специалисты будут присутствовать и при выпуске, и при дальнейшем наблюдении, мониторинге ситуации, будут вовлечены в процесс, поэтому уверен, что тигры будут в безопасности", - добавил гендиректор центра.

Собеседник уточнил, что условия для восстановления популяции тигров в Казахстане активно создают с 2010 года. В том числе для этого проекта был основан специальный федеральный резерват, в рамках его работы создали центр реабилитации.