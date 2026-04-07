18:10 07.04.2026
В Дагестане укрепят несколько участков рек, чтобы их не размыло новыми паводками

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Несколько участков рек в Дагестане будут укреплены до 11 апреля, чтобы их не размыло, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
По его словам, 11 апреля в Дагестане начнётся третья волна паводков. Кроме того, отмечал Козлов, в Чечне и Ингушетии 10 апреля ожидается 60 миллиметров осадков и более, поднимется уровень Терека, что затронет и Дагестан.
"Река Терек. Сегодня коллеги обследовали её, семь участков видят, которые размыты после того паводка, который был, соответственно, на них нужно сфокусировать все силы и сделать так, чтобы эти участки не размыло. Эту работу с коллегами из Дагестана делаем, здесь очень важно, потому что там пять населённых пунктов, больше шести тысяч человек", - сказал министр на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, работы ведутся на реках Аксай, Ярыксу и Ямансу, а также на реках Улучай и Акташ в Махачкале и Маджалисе.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
