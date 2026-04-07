Путин проведет большое совещание по ситуации в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет большое совещание по ситуации в Дагестане на фоне наводнений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и так далее. Сегодня президент созовет большое совещание", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в совещании примут участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, глава Дагестана Сергей Меликов, глава муниципального образования "Дербентский район" Эльман Аллахвердиев, врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев, глава города Махачкалы Джамбулат Салавов, а также руководители служб.