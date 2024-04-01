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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году - РИА Новости, 01.04.2024

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году

в Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки Уралмашзавода. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:33

2024-04-01T14:33

2024-04-01T14:33

справки

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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1 апреля в Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки Уралмашзавода. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. 31 марта в деревне Брехово недалеко от Зеленограда загорелся рыбный цех. Площадь пожара составила около одной тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 6 марта в Великом Новгороде произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии. Возгорание было ликвидировано на площади более 1,7 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадал человек, он был госпитализирован.25 января в селе Еловое Емельяновского района под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок. Пожар был локализован на площади 1725 квадратных метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пострадавших не было. 24 января в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский загорелась кровля мебельной фабрики. Пожар локализовали на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 18 января в Саранске (Мордовия) загорелся мебельный цех на площади 1750 квадратных метров. Борьбу с огнем вели более 60 человек при 15 единицах техники. При возгорании пострадали два человека. 17 января в Шахтах Ростовской области произошел пожар на заводе "Авангард" в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на площади 360 квадратных метров. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. В результате происшествия пострадали десять человека, шестеро из которых были госпитализированы.12 января в челябинском Златоусте загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. Как сообщило МЧС, самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позже ведомство сообщило о том, что огонь распространился на кровлю административно-бытового здания и общая площадь пожара составила 1560 квадратных метров.11 января в поселке Обухово Московской области произошел пожар в цехе по производству полимерной продукции. Горела крыша на площади восемь тысяч квадратных метров. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, причиной пожара могло стать короткое замыкание при проведении ремонта. Пострадавших в результате инцидента нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия