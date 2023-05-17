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Биография Касым-Жомарта Токаева

Биография Касым-Жомарта Токаева - РИА Новости, 17.05.2023

Биография Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (Казахстан). РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T00:31

2023-05-17T00:31

2023-05-17T00:31

справки

казахстан

ссср

алма-ата

касым-жомарт токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (Казахстан).В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1983-1984 годах проходил стажировку в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД Российской Федерации.В 1975 году начал трудовую деятельность в министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР.С 1984 по 1985 год работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года и занимал должности второго секретаря, первого секретаря и советника.В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана, в 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел.В 1994 году был назначен министром иностранных дел Казахстана. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра.В октябре 1999 года был назначен премьер-министром Республики Казахстан.С 2002 по 2003 год – государственный секретарь – министр иностранных дел Казахстана.В 2003-2007 годах – министр иностранных дел Казахстана.В январе 2007 года был избран председателем сената парламента Казахстана.В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.В марте 2011 года был назначен заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря конференции по разоружению. Избирался председателем советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.16 октября 2013 года Токаев был избран председателем сената парламента Казахстана. В 2017 году был переизбран председателем сената парламента Казахстана. 19 марта 2019 года уходивший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Касыма-Жомарта Токаева временно исполняющим обязанности президента страны. 20 марта 2019 года он принес присягу и вступил в должность президента. 23 апреля 2019 года партия Nur Otan ("Свет Отечества") выдвинула кандидатуру Касыма-Жомарта Токаева на досрочные президентские выборы. Члены партии проголосовали единогласно. 9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% голосов. 12 июня 2019 года официально вступил в должность президента Казахстана. С апреля 2021 года – председатель Ассамблеи народа Казахстана.С января 2022 года – председатель Совета Безопасности Казахстана.С 15 июня 2022 года – председатель Национального курултая при президенте Казахстана (консультативно-совещательный орган при главе государства). В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев также возглавил правящую партию Nur Otan (ныне Amanat). В апреле он отказался от членства в партии и покинул пост председателя партии. Президент Токаев провел ряд социально-экономических реформ (повышение зарплат, списание долгов по кредитам малоимущих граждан, повсеместное введение безналичных платежей, поддержка малого бизнеса и др.), полностью отменил в стране смертную казнь, занялся децентрализацией местного самоуправления, подписал закон о мирных собраниях, внес поправки в законы о политических партиях и о выборах и др. При Токаеве дважды сменила название столица Казахстана: в марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, в сентябре 2022 года городу было возвращено прежнее название. Также при Токаеве своих постов лишились многие родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков. После январских событий Токаев заявил о трансформации Казахстана. В марте в ходе обращения к нации он предложил внести поправки в Конституцию, направленные на модернизацию и демократизацию политической системы страны. В апреле Токаев предложил провести референдум по поправкам. Поправки в Конституцию поддержали 77,18% избирателей. 8 июня изменения вступили в силу. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования распространяются на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. 1 сентября 2022 года в послании к народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. 2 сентября депутатская группа "Жана Казахстан" предложила внести в Конституцию норму о семилетнем президентском мандате до выборов и избрать президента осенью 2022 года на семилетний срок. 13 сентября Конституционный совет одобрил предлагаемые изменения в конституцию. 16 сентября парламент Казахстана принял поправки в Конституцию. Сам Токаев необходимость изменения срока президентских полномочий и сокращения сроков до одного обозначил так: "С одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства".21 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября 2022 года. 6 октября Касым-Жомарт Токаев был выдвинут кандидатом на внеочередные выборы президента от народной коалиции, в которую вошли парламентские партии Amanat, "Ак жол" и Народная партия Казахстана, а также национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов, совет ветеранов и другие объединения. 20 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах президента Казахстана, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии, 81,31% голосов избирателей. 26 ноября Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.Касым-Жомарт Токаев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.Доктор политических наук.Является почетным профессором Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД России, входит в "Совет мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности.Автор десяти книг по проблемам международных отношений.Награжден многочисленными государственными наградами Казахстана и зарубежных стран, в том числе российскими орденами Дружбы (2004) и Почета (2017). Касым-Жомарт Токаев владеет казахским, русским, английским, китайским и французским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

казахстан

ссср

алма-ата

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, казахстан, ссср, алма-ата, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, оон, мгимо, обсе