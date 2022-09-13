https://ria.ru/20220913/nur-sultan-1816456651.html

Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану

Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану - РИА Новости, 13.09.2022

Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:24

2022-09-13T13:24

2022-09-13T15:22

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НУР-СУЛТАН, 13 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook*.Пресс-секретарь добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется. По его словам, Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы.Вернуть Нур-Султану прежнее название 2 сентября предложила депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям.Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года. Это произошло после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность он предложил изменить название главного города страны в честь первого главы государства. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

https://ria.ru/20220902/tokaev-1813938156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, касым-жомарт токаев, нур-султан, астана, казахстан