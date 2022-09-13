https://ria.ru/20220913/nur-sultan-1816456651.html
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану - РИА Новости, 13.09.2022
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:24
2022-09-13T13:24
2022-09-13T15:22
в мире
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 13 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook*.Пресс-секретарь добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется. По его словам, Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы.Вернуть Нур-Султану прежнее название 2 сентября предложила депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям.Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года. Это произошло после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность он предложил изменить название главного города страны в честь первого главы государства. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, нур-султан, астана, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нур-Султан, Астана, Казахстан
13:24 13.09.2022 (обновлено: 15:22 13.09.2022)
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану
Токаев согласился внести переименование Нур-Султана в проект поправок в конституцию
НУР-СУЛТАН, 13 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook*.
"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. <…> Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства", — уточнил он.
Пресс-секретарь добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева
, не планируется. По его словам, Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы.
Вернуть Нур-Султану прежнее название 2 сентября предложила депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям.
Столицу Казахстана переименовали из Астаны
в Нур-Султан в марте 2019 года. Это произошло после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия.
Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность он предложил изменить название главного города страны в честь первого главы государства. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.