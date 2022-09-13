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Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану - РИА Новости, 13.09.2022
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Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану - РИА Новости, 13.09.2022
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:24
2022-09-13T15:22
в мире
касым-жомарт токаев
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 13 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook*.Пресс-секретарь добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется. По его словам, Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы.Вернуть Нур-Султану прежнее название 2 сентября предложила депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям.Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года. Это произошло после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность он предложил изменить название главного города страны в честь первого главы государства. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html
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в мире, касым-жомарт токаев, нур-султан, астана, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нур-Султан, Астана, Казахстан
13:24 13.09.2022 (обновлено: 15:22 13.09.2022)
 
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану

Токаев согласился внести переименование Нур-Султана в проект поправок в конституцию

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 13 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook*.

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. <…> Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства", — уточнил он.

Пресс-секретарь добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется. По его словам, Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы.
Вернуть Нур-Султану прежнее название 2 сентября предложила депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям.
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Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность он предложил изменить название главного города страны в честь первого главы государства. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевНур-СултанАстанаКазахстан
 
 
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