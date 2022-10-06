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Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана - РИА Новости, 06.10.2022
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Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана
Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана - РИА Новости, 06.10.2022
Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться в президенты на внеочередных выборах от народной коалиции, в которую вошли политические партии и РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:46
2022-10-06T14:00
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 6 окт - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться в президенты на внеочередных выборах от народной коалиции, в которую вошли политические партии и многочисленные общественные объединения.В четверг три парламентские партии - "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана - на своих съездах выдвинули действующего главу государства кандидатом на внеочередные выборы президента. Лидер правящей партии "Аманат" Ерлан Кошанов ранее в этот день сообщил, что для выдвижения Токаева создана коалиция общественно-политических сил. В ее состав помимо парламентских партий вошли национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов, совет ветеранов и другие объединения."Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие", - сказал Токаев, выступая на форуме политических сил.По его словам, "очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения, таким образом, коалиция охватывает все социальные слои".
https://ria.ru/20221006/razgovor-1821904025.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
13:46 06.10.2022 (обновлено: 14:00 06.10.2022)
 
Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана

Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана от народной коалиции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 6 окт - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться в президенты на внеочередных выборах от народной коалиции, в которую вошли политические партии и многочисленные общественные объединения.
В четверг три парламентские партии - "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана - на своих съездах выдвинули действующего главу государства кандидатом на внеочередные выборы президента. Лидер правящей партии "Аманат" Ерлан Кошанов ранее в этот день сообщил, что для выдвижения Токаева создана коалиция общественно-политических сил. В ее состав помимо парламентских партий вошли национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов, совет ветеранов и другие объединения.
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"Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие", - сказал Токаев, выступая на форуме политических сил.
По его словам, "очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения, таким образом, коалиция охватывает все социальные слои".
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