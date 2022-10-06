https://ria.ru/20221006/tokaev-1821962477.html

Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана

Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана - РИА Новости, 06.10.2022

Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться в президенты на внеочередных выборах от народной коалиции, в которую вошли политические партии и РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:46

2022-10-06T13:46

2022-10-06T14:00

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 6 окт - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться в президенты на внеочередных выборах от народной коалиции, в которую вошли политические партии и многочисленные общественные объединения.В четверг три парламентские партии - "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана - на своих съездах выдвинули действующего главу государства кандидатом на внеочередные выборы президента. Лидер правящей партии "Аманат" Ерлан Кошанов ранее в этот день сообщил, что для выдвижения Токаева создана коалиция общественно-политических сил. В ее состав помимо парламентских партий вошли национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов, совет ветеранов и другие объединения."Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие", - сказал Токаев, выступая на форуме политических сил.По его словам, "очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения, таким образом, коалиция охватывает все социальные слои".

https://ria.ru/20221006/razgovor-1821904025.html

https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире