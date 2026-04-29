Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава российского МИД Сергей Лавров отправляется с официальным визитом в Казахстан 29–30 апреля, где запланированы его встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.
- Ожидается, что стороны рассмотрят двустороннюю повестку дня - уплотнение связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие на общих площадках.
АСТАНА, 29 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров отправляется с официальным визитом в Казахстан 29-30 апреля, где запланированы его встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.
Последний раз Лавров посещал Казахстан в апреле прошлого года, когда принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). Тогда он провел "сверку часов" с бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя визит в Астану, отметила, что основное внимание в ходе встреч будет уделено укреплению российско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне.
Ожидается, что стороны рассмотрят двустороннюю повестку дня - уплотнение связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие на общих площадках - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС. Кроме того, министры обменяются мнениями по региональным и актуальным международным проблемам.
Росатом в Казахстане
Россия, как один из ведущих партнеров Казахстана, уделяет большое внимание содействию в обеспечении энергетической безопасности через совместные проекты тепловой и гидроэнергетики. Так, в июне прошлого года "Росатом" стал лидером международного консорциума по строительству в республике первой АЭС.
Лавров в октябре прошлого года отмечал, что профильные ведомства ведут отработку технических и финансовых параметров, а также юридических деталей. Тогда он подтвердил своему коллеге Кошербаеву готовность добросовестно исполнять все свои обязательства в этой сфере в срок и полностью.
Покорение космоса
Россия и Казахстан поддерживают тесную кооперацию в области космических исследований. Например, совместно работают над проектом "Байтерек" - новым ракетно-космическим комплексом для запусков российского ракетоносителя "Союз-5". Ракету должны были запустить еще в конце прошлого года, но запуск перенесли.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в начале апреля отмечал, что ракету запустят "со дня на день" - пока что проводятся проверочные мероприятия всех узлов и агрегатов и последние ее донастройки.
Крупнейший инвестор
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Москву в ноябре прошлого года назвал Россию крупнейшим инвестиционным и торговым партнером. Так, в 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня в четыре миллиарда долларов, а общий объем накопленных российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов.
Взаимный товарооборот за последние пять лет вырос почти на 50% - до 27,8 миллиарда долларов в 2024-м. Цель на ближайшее будущее - 30 миллиардов. Стороны уже совместно реализовали 122 крупных проекта на 25 миллиардов долларов, а в перспективе - приступить к реализации 29 совместных проектов с инвестициями в размере 30,8 миллиарда долларов, в рамках которых будет создано более 23 тысячи рабочих мест.
Нефть по Дружбе
Вице-премьер России Александр Новак на прошлой неделе заявил, что с 1 мая будет прекращен транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песком объяснил, что связано это с "техническими моментами".
По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, поставки возобновятся после устранения препятствий. Песков также отмечал, что интересы казахстанских партнеров будут обеспечены за счет использования других маршрутов, несмотря на ограничения.