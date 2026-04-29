АСТАНА, 29 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров отправляется с официальным визитом в Казахстан 29-30 апреля, где запланированы его встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.

Последний раз Лавров посещал Казахстан в апреле прошлого года, когда принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ ). Тогда он провел "сверку часов" с бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , анонсируя визит в Астану, отметила, что основное внимание в ходе встреч будет уделено укреплению российско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне.

Ожидается, что стороны рассмотрят двустороннюю повестку дня - уплотнение связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие на общих площадках - ЕАЭС ОДКБ , СНГ и ШОС . Кроме того, министры обменяются мнениями по региональным и актуальным международным проблемам.

Росатом в Казахстане

Россия , как один из ведущих партнеров Казахстана, уделяет большое внимание содействию в обеспечении энергетической безопасности через совместные проекты тепловой и гидроэнергетики. Так, в июне прошлого года "Росатом" стал лидером международного консорциума по строительству в республике первой АЭС.

Лавров в октябре прошлого года отмечал, что профильные ведомства ведут отработку технических и финансовых параметров, а также юридических деталей. Тогда он подтвердил своему коллеге Кошербаеву готовность добросовестно исполнять все свои обязательства в этой сфере в срок и полностью.

Покорение космоса

Россия и Казахстан поддерживают тесную кооперацию в области космических исследований. Например, совместно работают над проектом "Байтерек" - новым ракетно-космическим комплексом для запусков российского ракетоносителя "Союз-5". Ракету должны были запустить еще в конце прошлого года, но запуск перенесли.

Гендиректор " Роскосмоса Дмитрий Баканов в начале апреля отмечал, что ракету запустят "со дня на день" - пока что проводятся проверочные мероприятия всех узлов и агрегатов и последние ее донастройки.

Крупнейший инвестор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Москву в ноябре прошлого года назвал Россию крупнейшим инвестиционным и торговым партнером. Так, в 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня в четыре миллиарда долларов, а общий объем накопленных российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов.

Взаимный товарооборот за последние пять лет вырос почти на 50% - до 27,8 миллиарда долларов в 2024-м. Цель на ближайшее будущее - 30 миллиардов. Стороны уже совместно реализовали 122 крупных проекта на 25 миллиардов долларов, а в перспективе - приступить к реализации 29 совместных проектов с инвестициями в размере 30,8 миллиарда долларов, в рамках которых будет создано более 23 тысячи рабочих мест.

Нефть по Дружбе