Лавров рассказал о позитивных изменениях в отношениях России и Казахстана

АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Отношения России и Казахстана продвигаются "дальше и глубже", произошло немало позитивных изменений в них, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Наши отношения продвинулись еще дальше, еще глубже. Произошло немало позитивных изменений и провозглашены позитивные начинания по решению наших президентов", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым в расширенном составе.
"Наши народы связывают вековые традиции доброй дружбы, взаимоуважения. Эти отношения закреплены в многочисленных межгосударственных документах", - подчеркнул министр.
Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.