Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о позитивных изменениях в отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 30.04.2026
Лавров рассказал о позитивных изменениях в отношениях России и Казахстана

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время встречи в Астане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил о позитивных изменениях в отношениях России и Казахстана.
  • Он подчеркнул, что страны являются ближайшими соседями и союзниками.
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Отношения России и Казахстана продвигаются "дальше и глубже", произошло немало позитивных изменений в них, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Наши отношения продвинулись еще дальше, еще глубже. Произошло немало позитивных изменений и провозглашены позитивные начинания по решению наших президентов", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым в расширенном составе.
Он добавил, что Россия и Казахстан - ближайшие соседи и союзники.
"Наши народы связывают вековые традиции доброй дружбы, взаимоуважения. Эти отношения закреплены в многочисленных межгосударственных документах", - подчеркнул министр.
Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Казахстан надеется, что визит Путина выведет сотрудничество на иной уровень
10:04
 
В миреРоссияКазахстанСергей ЛавровЕрмек КошербаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала