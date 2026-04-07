Генпрокуроры России и Казахстана подписали документы о сотрудничестве

АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Генпрокурор России Александр Гуцан в ходе рабочего визита в Астану подписал с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым документы в развитие соглашения о сотрудничестве между Генеральными прокуратурами двух стран от 23 июня 2009 года.

По словам Гуцана, подписанные в Астане второй и третий дополнительные протоколы к соглашению "реально повысят эффективность противодействия организованной преступности, розыска и возврата незаконно приобретенных активов, оказания взаимной правовой помощи между двумя ведомствами".

"Наши страны связывают давние дружеские отношения. Стратегическое партнерство, включая экономическое сотрудничество, развивается на взаимовыгодной основе", - подчеркнул в начале двусторонней встречи генпрокурор России

Гуцан особо отметил эффективное взаимодействие в правоохранительной сфере, которое строится в русле добрососедских отношений. В качестве примера он привел полную реализацию Плана совместных мероприятий Генеральных прокуратур России и Казахстана на 2025 год, включая работу приграничных прокуратур.

В ходе встречи он поздравил коллег из Казахстана с всенародным принятием новой Конституции Республики Казахстан.

Глава Генпрокуратуры России напомнил, что осенью в Казани пройдут заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ и генеральных прокуроров государств-членов ШОС и лично пригласил своего казахстанского коллегу посетить эти мероприятия.