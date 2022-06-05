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Токаев назвал январские события в Казахстане террористической атакой

Токаев назвал январские события в Казахстане террористической атакой - РИА Новости, 05.06.2022

Токаев назвал январские события в Казахстане террористической атакой

События прошедшего января в Казахстане являются террористической атакой на государственный строй, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T07:58

2022-06-05T07:58

2022-06-05T07:58

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НУР-СУЛТАН, 5 июн — РИА Новости. События прошедшего января в Казахстане являются террористической атакой на государственный строй, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Он отметил, что "сама операция против государства носила чётко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы".Президент подчеркнул, что подобного рода события в Казахстане больше повторяться не будут, сделаны соотсветсвующие выводы."Рецедива событий прошедшего января в нашей стране не будет, и залог этого, кстати говоря, — сегодняшний референдум. Мы соотвествующие уроки извлекли", — заявил глава государства.Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли опубликован список погибших в тех событиях, Токаев подтвердил, что список будет представлен общественности."Там очень много погибших, которые представляли террористическую сторону. <...> Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим, соболезнования", — сказал президент.Казахстанцы в воскресенье, 5 июня, на республиканском референдуме голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

https://ria.ru/20220605/nazarbaev-1793223370.html

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в мире, казахстан, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан