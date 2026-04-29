Токаев примет Лаврова в четверг - РИА Новости, 29.04.2026
14:12 29.04.2026 (обновлено: 14:27 29.04.2026)
Токаев примет Лаврова в четверг

Захарова: встреча глав МИД России и Казахстана пройдет в четверг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг примет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
  • Основная рабочая часть визита Лаврова в Астану придется на 30 апреля.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, направляющегося с визитом в Астану, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня, двадцать девятого апреля, глава российского внешнеполитического ведомства направляется с официальным визитом в Астану. Основная рабочая часть придется на тридцатое апреля. Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел этого государства", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
КазахстанРоссияСергей ЛавровКасым-Жомарт ТокаевМария Захарова
 
 
