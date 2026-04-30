Европа настойчиво пытается возродить нацизм в новой форме, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Ряд европейских стран настойчиво пытается возродить нацизм в новой форме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет никаких сомнений, что в нынешних условиях эта память (о Великой Отечественной войне - ред.) имеет не только историческое значение, но и практическое, учитывая настойчивость целого ряда европейских государств возрождать нацизм уже в новых формах", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым в расширенном составе.
Он добавил, что одним из важнейших измерений отношений России и Казахстана является память о Великой Отечественной войне - страны всегда отмечают годовщину Великой Победы вместе, проводят специальные мероприятия в обеих странах.
Лавров находится с двухдневным официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Кошербаевым.