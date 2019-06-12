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РИА Новости

Токаев вступил в должность президента Казахстана

08:09
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИзбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 12 июн — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", — сказал Токаев на торжественной церемонии.

Он также подчеркнул, что "реальное благосостояние граждан" станет для него, как президента, главной целью.
Девятого июня в Казахстане состоялись шестые по счету выборы главы республики. По данным ЦИК, Токаев лидировал с результатом в 70,96% голосов. Его выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который оставил свой пост в марте.
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49654338
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