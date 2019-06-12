Токаев вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 12 июн — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", — сказал Токаев на торжественной церемонии.

Он также подчеркнул, что "реальное благосостояние граждан" станет для него, как президента, главной целью.