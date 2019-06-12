Токаев вступил в должность президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 12 июн — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", — сказал Токаев на торжественной церемонии.
Он также подчеркнул, что "реальное благосостояние граждан" станет для него, как президента, главной целью.
Девятого июня в Казахстане состоялись шестые по счету выборы главы республики. По данным ЦИК, Токаев лидировал с результатом в 70,96% голосов. Его выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который оставил свой пост в марте.