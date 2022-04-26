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Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat - РИА Новости, 26.04.2022
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Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat
Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat - РИА Новости, 26.04.2022
Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии власти Amanat во вторник объявил о своем решении выйти из рядов политсилы, следует из... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:40
2022-04-26T13:18
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии власти Amanat во вторник объявил о своем решении выйти из рядов политсилы, следует из трансляции, которая ведется для журналистов в "Казмедиацентре".Ранее Токаев предложил установить запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. По его предложению аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей. По мнению Токаева, таким образом удастся избавить "будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты"."Я говорил, что уйду с поста председателя партии и покину организацию. Пришло время реализовать это решение. С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. В этой связи хотел бы поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Я также благодарю вас за то, что вы доверили мне руководство партией", - сказал Токаев на съезде во вторник.Делегаты съезда поддержали предложение главы государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/nazarbaev-1785276137.html
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касым-жомарт токаев, в мире, казахстан
12:40 26.04.2022 (обновлено: 13:18 26.04.2022)
 
Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat

Президент Казахстана Токаев объявил о решении выйти из партии власти Amanat

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии власти Amanat во вторник объявил о своем решении выйти из рядов политсилы, следует из трансляции, которая ведется для журналистов в "Казмедиацентре".
Ранее Токаев предложил установить запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. По его предложению аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей. По мнению Токаева, таким образом удастся избавить "будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты".
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"Я говорил, что уйду с поста председателя партии и покину организацию. Пришло время реализовать это решение. С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. В этой связи хотел бы поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Я также благодарю вас за то, что вы доверили мне руководство партией", - сказал Токаев на съезде во вторник.
"Я предлагаю кандидатуру Кошанова Ерлана Жакановича на должность председателя партии. Вы все его хорошо знаете. Ерлан Жаканович имеет высокие организационные способности, он опытный и компетентный", - добавил Токаев.
Делегаты съезда поддержали предложение главы государства.
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