https://ria.ru/20220426/tokaev-1785493792.html

Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat

Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat - РИА Новости, 26.04.2022

Президент Казахстана объявил о выходе из партии Amanat

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии власти Amanat во вторник объявил о своем решении выйти из рядов политсилы, следует из... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:40

2022-04-26T12:40

2022-04-26T13:18

касым-жомарт токаев

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии власти Amanat во вторник объявил о своем решении выйти из рядов политсилы, следует из трансляции, которая ведется для журналистов в "Казмедиацентре".Ранее Токаев предложил установить запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. По его предложению аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей. По мнению Токаева, таким образом удастся избавить "будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты"."Я говорил, что уйду с поста председателя партии и покину организацию. Пришло время реализовать это решение. С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. В этой связи хотел бы поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Я также благодарю вас за то, что вы доверили мне руководство партией", - сказал Токаев на съезде во вторник.Делегаты съезда поддержали предложение главы государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/nazarbaev-1785276137.html

https://ria.ru/20220419/kazakhstan-1784219005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

касым-жомарт токаев, в мире, казахстан