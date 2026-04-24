11:35 24.04.2026 (обновлено: 11:48 24.04.2026)
Лавров 29-30 апреля посетит Казахстан

Лавров посетит Казахстан, встретится с Токаевым и Кошербаевым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Астану 29–30 апреля.
  • Лавров будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с главой МИД страны Ермеком Кошербаевым.
  • Основное внимание на встрече будет уделено вопросам укрепления двустороннего стратегического партнерства.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29-30 апреля посетит Астану, будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с главой МИД страны Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 29 по 30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Астану. Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны", - сказала Захарова на брифинге.
Основное внимание в ходе встречи будет уделено вопросам укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, в то числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне, уточнила Захарова.
