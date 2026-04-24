Лавров 29-30 апреля посетит Казахстан

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29-30 апреля посетит Астану, будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с главой МИД страны Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Основное внимание в ходе встречи будет уделено вопросам укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, в то числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне, уточнила Захарова.