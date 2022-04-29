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Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию - РИА Новости, 29.04.2022
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Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию - РИА Новости, 29.04.2022
Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вынести на всенародный референдум вопрос внесения поправок в конституцию, направленных на модернизацию и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:11
2022-04-29T09:17
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вынести на всенародный референдум вопрос внесения поправок в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны."Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал он, выступая в пятницу на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК).
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в мире, казахстан
09:11 29.04.2022 (обновлено: 09:17 29.04.2022)
 
Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Президент Казахстана Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

© Pixabay / Andy_BayВид на Нур-Султан (Астану)
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Нур-Султан (Астану) . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вынести на всенародный референдум вопрос внесения поправок в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны.
"Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал он, выступая в пятницу на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК).
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