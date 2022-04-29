https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786069156.html

Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию - РИА Новости, 29.04.2022

Глава Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вынести на всенародный референдум вопрос внесения поправок в конституцию, направленных на модернизацию и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:11

2022-04-29T09:11

2022-04-29T09:17

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вынести на всенародный референдум вопрос внесения поправок в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны."Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал он, выступая в пятницу на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

https://ria.ru/20220426/tokaev-1785493792.html

казахстан

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан