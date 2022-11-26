https://ria.ru/20221126/tokaev-1834401682.html

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Токаев вступил в должность президента Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T07:59

2022-11-26T07:59

2022-11-26T14:18

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

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АСТАНА, 26 ноя — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости."Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — произнес Токаев слова присяги.Церемония проходит во Дворце Независимости и транслируется в эфире республиканских телеканалов и социальных сетях президентской пресс-службы.В зале присутствуют первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, депутаты парламента, аккредитованный в стране дипломатический корпус, а также представители общественности.Летом в Казахстане прошел референдум, утвердивший поправки к Конституции. Одно из изменений касается срока президентских полномочий — теперь главу государства выбирают на семь лет без возможности переизбрания. В инаугурационной речи Токаев выразил уверенность, что это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. По словам президента, Казахстан по-прежнему будет проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов. Приоритетными он назвал вопросы сотрудничества и стратегического партнерства с Россией, Китаем и странами Центральной Азии.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Явка составила 69,44 процента. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей.

https://ria.ru/20221122/tokaev-1833248004.html

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833010513.html

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казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев