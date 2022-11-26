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Токаев вступил в должность президента Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022
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Токаев вступил в должность президента Казахстана
Токаев вступил в должность президента Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T07:59
2022-11-26T14:18
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
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АСТАНА, 26 ноя — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости."Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — произнес Токаев слова присяги.Церемония проходит во Дворце Независимости и транслируется в эфире республиканских телеканалов и социальных сетях президентской пресс-службы.В зале присутствуют первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, депутаты парламента, аккредитованный в стране дипломатический корпус, а также представители общественности.Летом в Казахстане прошел референдум, утвердивший поправки к Конституции. Одно из изменений касается срока президентских полномочий — теперь главу государства выбирают на семь лет без возможности переизбрания. В инаугурационной речи Токаев выразил уверенность, что это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. По словам президента, Казахстан по-прежнему будет проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов. Приоритетными он назвал вопросы сотрудничества и стратегического партнерства с Россией, Китаем и странами Центральной Азии.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Явка составила 69,44 процента. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей.
https://ria.ru/20221122/tokaev-1833248004.html
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казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев
Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
07:59 26.11.2022 (обновлено: 14:18 26.11.2022)
 
Токаев вступил в должность президента Казахстана

Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в Астане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в Астане - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в Астане
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АСТАНА, 26 ноя — РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — произнес Токаев слова присяги.
Церемония проходит во Дворце Независимости и транслируется в эфире республиканских телеканалов и социальных сетях президентской пресс-службы.
В зале присутствуют первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, депутаты парламента, аккредитованный в стране дипломатический корпус, а также представители общественности.
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Летом в Казахстане прошел референдум, утвердивший поправки к Конституции. Одно из изменений касается срока президентских полномочий — теперь главу государства выбирают на семь лет без возможности переизбрания. В инаугурационной речи Токаев выразил уверенность, что это откроет дорогу к власти новому поколению политиков.
"Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам", — подчеркнул он, пообещав продолжать начатые реформы.
По словам президента, Казахстан по-прежнему будет проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов. Приоритетными он назвал вопросы сотрудничества и стратегического партнерства с Россией, Китаем и странами Центральной Азии.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Явка составила 69,44 процента. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей.
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КазахстанВыборы президента Казахстана — 2022Касым-Жомарт ТокаевНурсултан Назарбаев
 
 
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