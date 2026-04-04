Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришёл к равновесному состоянию после 20 лет падения, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится", - сказал Болгов.
Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, охарактеризовав ситуацию как "большую проблему". Позже, в 2025 году, президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы, угрожающей всему региону.
