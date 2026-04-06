Ученый рассказал о переброске воды из северных рек в Каспийское море

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Переброска стока северных рек в Каспий бессмысленна, так как его уровень колеблется, а строить системы для периодической работы нецелесообразно, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"В 70-е годы прошлого столетия обсуждался проект переброски стока северных рек, то одной из задач была помощь в стабилизации тогдашнего уровня Каспийского моря. Но с 1979 по 1995 год он начал резко подниматься, и нужда в этих проектах отпала", - сказал Болгов.
Нецелесообразно создавать огромные системы, которые 10 лет будут работать, а 20 стоять без воды, заключил он.
Начиная с середины 1990 годов уровень Каспия неуклонно шёл вниз и к 2025 году обновил рекорд, оказавшись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить программу мер против обмеления и назвал происходящее "большой проблемой". Затем, в 2025 году, главы Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях предостерегли от экологической катастрофы, которая может затронуть весь регион.