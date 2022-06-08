https://ria.ru/20220608/konstitutsiya-1793878542.html
В Казахстане вступили в силу изменения в конституцию
В Казахстане вступили в силу изменения в конституцию - РИА Новости, 08.06.2022
В Казахстане вступили в силу изменения в конституцию
Изменения и дополнения в конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T04:43
2022-06-08T04:43
2022-06-08T04:43
в мире
нурлан абдиров
касым-жомарт токаев
казахстан
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 8 июн - РИА Новости. Изменения и дополнения в конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу.Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Как ранее заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров, принятые поправки вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума."Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенный на республиканский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - говорится в сообщении Центризбиркома, опубликованном в среду в официальной прессе.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 года попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
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в мире, нурлан абдиров, касым-жомарт токаев, казахстан, конституционный референдум в казахстане
В Казахстане вступили в силу изменения в конституцию
Принятые на референдуме изменения в конституцию Казахстана вступили в силу
АЛМА-АТА, 8 июн - РИА Новости. Изменения и дополнения в конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу.
Согласно итоговым данным ЦИК, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Как ранее заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров
, принятые поправки вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума.
"Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенный на республиканский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - говорится в сообщении Центризбиркома, опубликованном в среду в официальной прессе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 года попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.