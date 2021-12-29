Казахстан полностью отменил смертную казнь
Президент Казахстана Токаев подписал поправки по отмене смертной казни
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни, сообщила пресс-служба главы государства.
Токаев 2 января этого года подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Тогда Казахстан ратифицировал протокол с оговоркой, оставив за собой право применения смертной казни в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера. В ноябре Токаев высказал мнение, что республика должна отменить смертную казнь без каких-либо оговорок о возможности ее применения за военные преступления.
Подписанным законом внесены поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В УК статья "смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью.
В связи с полной отменой смертной казни в УПК и законе о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях исключается понятие "исполнение наказания в виде смертной казни". Вместе с тем в законе о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах предусматривается исключение ранее сделанной оговорки о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера.
Как сообщал ранее комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената (верхней палаты) парламента, "полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь".
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить их. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.
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