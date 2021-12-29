https://ria.ru/20211229/kazn-1766026964.html

Казахстан полностью отменил смертную казнь

Казахстан полностью отменил смертную казнь - РИА Новости, 29.12.2021

Казахстан полностью отменил смертную казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:13

2021-12-29T16:13

2021-12-29T16:13

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни, сообщила пресс-служба главы государства.Токаев 2 января этого года подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Тогда Казахстан ратифицировал протокол с оговоркой, оставив за собой право применения смертной казни в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера. В ноябре Токаев высказал мнение, что республика должна отменить смертную казнь без каких-либо оговорок о возможности ее применения за военные преступления.Подписанным законом внесены поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В УК статья "смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью.В связи с полной отменой смертной казни в УПК и законе о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях исключается понятие "исполнение наказания в виде смертной казни". Вместе с тем в законе о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах предусматривается исключение ранее сделанной оговорки о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера.Как сообщал ранее комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената (верхней палаты) парламента, "полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь".Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить их. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20211229/kazn-1765927821.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев