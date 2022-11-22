https://ria.ru/20221122/tokaev-1833248004.html

Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана

Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 22.11.2022

Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:22

2022-11-22T08:22

2022-11-22T09:05

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 81,31% голосов избирателей, заявил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября."Токаев набрал 81,31%", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.Согласно окончательным данным Центризбиркома, явка составила 69,44%.За графу "против всех" проголосовали – 5,80%.Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%."Таким образом, предварительные итоги сегодня подтверждены официально поступившими протоколами", - сказал глава ЦИК.

https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, в мире