https://ria.ru/20221122/tokaev-1833248004.html
Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана
Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 22.11.2022
Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:22
2022-11-22T08:22
2022-11-22T09:05
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 81,31% голосов избирателей, заявил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября."Токаев набрал 81,31%", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.Согласно окончательным данным Центризбиркома, явка составила 69,44%.За графу "против всех" проголосовали – 5,80%.Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%."Таким образом, предварительные итоги сегодня подтверждены официально поступившими протоколами", - сказал глава ЦИК.
https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html
https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Касым-Жомарт Токаев, В мире
08:22 22.11.2022 (обновлено: 09:05 22.11.2022)
Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана
Итоговые данные ЦИК: Токаев набрал 81,31 процента голосов на выборах президента Казахстана
АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 81,31% голосов избирателей, заявил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
"Токаев набрал 81,31%", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.
Согласно окончательным данным Центризбиркома, явка составила 69,44%.
За графу "против всех" проголосовали – 5,80%.
Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%.
"Таким образом, предварительные итоги сегодня подтверждены официально поступившими протоколами", - сказал глава ЦИК.