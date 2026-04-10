Токаев рассказал о выборах в новый парламент Казахстана

АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Выборы в новый парламент Казахстана состоятся в августе, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Сразу же после вступления конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года", - сказал Токаев.
Президент Казахстана напомнил, что новая конституция республики вступит в силу 1 июля 2026 года.
Республиканский референдум по проекту новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. Согласно данным Центральной комиссии референдума (ЦКР) Казахстана, за принятие проекта конституции проголосовали 87,15% граждан.