Отношения России и Казахстана способствуют стабильности, заявил Лавров

АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Отношения России и Казахстана способствуют поддержанию стабильности на евразийском пространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Наши отношения отличаются высокой интенсивностью, носят многоплановый, всеобъемлющий характер. И самое главное - они способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространстве", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым в расширенном составе.
Он добавил, что в отношениях стран нет сферы, которая не была бы прочно охвачена межгосударственным диалогом.
Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.