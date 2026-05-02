Токаев поблагодарил Путина за содействие в освобождении дипломата - РИА Новости, 02.05.2026
09:07 02.05.2026
Токаев поблагодарил Путина за содействие в освобождении дипломата

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь в освобождении дипломата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше.
  • Помощник военного атташе Казахстана вернулся на родину в ходе обмена «пять на пять» между Польшей и Белоруссией.
  • Токаев направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны.
АЛМА-АТА, 2 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В пятницу казахстанские СМИ сообщили, что в ходе обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией на Родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты.
"Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - говорится в сообщении.
Также Токаев, направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.
Рабочий на нефтяном месторождении - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Казахстан перенаправит поставки нефти в Германию в обход "Дружбы"
Вчера, 00:50
 
