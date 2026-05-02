Токаев поблагодарил Путина за содействие в освобождении дипломата

Краткий пересказ от РИА ИИ
АЛМА-АТА, 2 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В пятницу казахстанские СМИ сообщили, что в ходе обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией на Родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты.
"Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - говорится в сообщении.
Также Токаев, направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.