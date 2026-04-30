Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина в страну - РИА Новости, 30.04.2026
10:38 30.04.2026
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина в страну

Лавров обсудил с коллегой из Казахстана предстоящий визит Путина в республику

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время встречи в Астане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время встречи в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику.
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Республику.
"Обсудили график предстоящих контактов на высшем, высоком и других уровнях. Основное внимание уделили, конечно же, государственному визиту президента Российской Федерации в Республику Казахстан", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с казахским коллегой.
Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Кошербаевым.
Казахстан надеется, что визит Путина выведет сотрудничество на иной уровень
РоссияКазахстанСергей ЛавровЕрмек КошербаевВладимир Путин
 
 
