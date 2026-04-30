Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина в страну

АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Республику.
"Обсудили график предстоящих контактов на высшем, высоком и других уровнях. Основное внимание уделили, конечно же, государственному визиту президента Российской Федерации в Республику Казахстан", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с казахским коллегой.
Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Кошербаевым.