Визит Путина в Астану будет ключевым событием года, заявил Токаев

АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что визит президента России Владимира Путина в конце мая в Астану станет ключевым событием двусторонней повестки текущего года.