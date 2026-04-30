Визит Путина в Астану будет ключевым событием года, заявил Токаев - РИА Новости, 30.04.2026
14:20 30.04.2026 (обновлено: 15:03 30.04.2026)
Визит Путина в Астану будет ключевым событием года, заявил Токаев

Токаев: визит Путина в Астану в мае станет ключевым событием года

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента России Владимира Путина в Астану в конце мая станет ключевым событием двусторонней повестки текущего года.
  • Токаев также подчеркнул, что визит Путина станет важным этапом в углублении союзнических отношений России и Казахстана.
АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что визит президента России Владимира Путина в конце мая в Астану станет ключевым событием двусторонней повестки текущего года.
"Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран", – сказал Токаев.
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с официальным визитом в Казахстане, где уже провел встречу с министром иностранных дел республики Ермеком Кошербаевым.
Президент России в феврале в телефонном разговоре с главой Казахстана подтвердил участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане.
В миреРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинАстанаСергей Лавров
 
 
