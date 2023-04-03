Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
2023
3 апреля вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате крушения воздушного судна погиб пилот.
2022
17 ноября в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель в Северной Осетии упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб.
28 августа в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторный самолет SOCATA Rallye, выполнявший прогулочный полет, совершил вынужденную посадку на берег Кубенского озера. Посадка самолета прошла благополучно, пострадавших не было. Причиной инцидента стал отказ двигателя в полете.
8 августа в Ухте в республике Коми при заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna. По информации экстренных служб, находившиеся на борту три человека погибли.
4 августа легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта (Санкт-Петербург). На борту воздушного судна находился пилот, он не пострадал.
2 августа в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области при проведении агрохимических работ совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". Пилот воздушного судна не пострадал. В результате посадки были повреждены линии электропередачи.
28 июля в Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку частный самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси.
26 июля в Улан-Удэ (Бурятия) самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Судно принадлежало местному аэроклубу. По информации экстренных служб, самолет выполняло учебно-тренировочный полет. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на месте происшествия нет.
24 июля в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал.
23 июля в Тверской области у населенного пункта Белый Городок легкомоторный самолет Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу реки Волга. На борту самолета находились два человека, они не пострадали.
16 июля в Спасском районе Рязанской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". На борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии.
9 июля в Московской области, в районе аэродрома Большое Грызлово, легкомоторный самолет L-410 совершил экстренную посадку в поле. На борту судна находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. Никто не пострадал.
18 июня в Тверской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. По данным следствия, пилот, который является собственником воздушного судна, при попытке сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
11 июня в Самаре легкомоторный самолет Ra 3207G приводнился в Грязном затоне. По данным следствия, собственник воздушного судна пытался взлететь, но не смог и перевернулся. Пострадавших нет, самолет получил повреждения.
1 июня вблизи города Елабуга (Татарстан) в результате жесткой посадки разбился самодельный частный летательный самолет, который совершал обработку полей. Пилот погиб.
1 мая в Красноярском крае, в 120 километрах от Красноярска, разбился частный легкомоторный самолет Cessna 182. Борт летел без диспетчерского сопровождения. При падении самолета один человек погиб, еще один пострадал.
24 апреля частный легкомоторный самолет Кронавиа-8 RA-0333G совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения.
8 марта легкомоторный самолет упал в Ленинградской области в населенном пункте Потанино (Волховский район). Находившиеся на его борту два человека погибли. По данным экстренных служб, полет был несанкционированный.
16 февраля в городском округе Ступино в Московской области, возле деревни Торбеево, легкомоторный самолет "Вильга-2000" опрокинулся и перевернулся на бок при маневре на взлетно-посадочной полосе после посадки. Находившийся на борту воздушного судна пилот не пострадал. Самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево.
11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли.
9 февраля в Татарстане вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет. На борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали.
14 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. Корпус воздушного судна в результате крушения разломился на две части. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников