Рейтинг@Mail.ru
Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023 - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html
Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023
Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023 - РИА Новости, 03.04.2023
Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023
3 апреля вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате крушения РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:20
2023-04-03T15:20
справки
происшествия
россия
як-52
l-410
ан-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808080378_0:99:1021:673_1920x0_80_0_0_94d5822872fefaecb97da0b7923e90c3.jpg
20233 апреля вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате крушения воздушного судна погиб пилот. 202217 ноября в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель в Северной Осетии упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб. 28 августа в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторный самолет SOCATA Rallye, выполнявший прогулочный полет, совершил вынужденную посадку на берег Кубенского озера. Посадка самолета прошла благополучно, пострадавших не было. Причиной инцидента стал отказ двигателя в полете.8 августа в Ухте в республике Коми при заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna. По информации экстренных служб, находившиеся на борту три человека погибли. 4 августа легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта (Санкт-Петербург). На борту воздушного судна находился пилот, он не пострадал. 2 августа в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области при проведении агрохимических работ совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". Пилот воздушного судна не пострадал. В результате посадки были повреждены линии электропередачи. 28 июля в Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку частный самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси. 26 июля в Улан-Удэ (Бурятия) самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Судно принадлежало местному аэроклубу. По информации экстренных служб, самолет выполняло учебно-тренировочный полет. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на месте происшествия нет. 24 июля в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал. 23 июля в Тверской области у населенного пункта Белый Городок легкомоторный самолет Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу реки Волга. На борту самолета находились два человека, они не пострадали.16 июля в Спасском районе Рязанской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". На борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии. 9 июля в Московской области, в районе аэродрома Большое Грызлово, легкомоторный самолет L-410 совершил экстренную посадку в поле. На борту судна находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. Никто не пострадал. 18 июня в Тверской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. По данным следствия, пилот, который является собственником воздушного судна, при попытке сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. 11 июня в Самаре легкомоторный самолет Ra 3207G приводнился в Грязном затоне. По данным следствия, собственник воздушного судна пытался взлететь, но не смог и перевернулся. Пострадавших нет, самолет получил повреждения. 1 июня вблизи города Елабуга (Татарстан) в результате жесткой посадки разбился самодельный частный летательный самолет, который совершал обработку полей. Пилот погиб. 1 мая в Красноярском крае, в 120 километрах от Красноярска, разбился частный легкомоторный самолет Cessna 182. Борт летел без диспетчерского сопровождения. При падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. 24 апреля частный легкомоторный самолет Кронавиа-8 RA-0333G совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения. 8 марта легкомоторный самолет упал в Ленинградской области в населенном пункте Потанино (Волховский район). Находившиеся на его борту два человека погибли. По данным экстренных служб, полет был несанкционированный. 16 февраля в городском округе Ступино в Московской области, возле деревни Торбеево, легкомоторный самолет "Вильга-2000" опрокинулся и перевернулся на бок при маневре на взлетно-посадочной полосе после посадки. Находившийся на борту воздушного судна пилот не пострадал. Самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. 11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли. 9 февраля в Татарстане вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет. На борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали. 14 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. Корпус воздушного судна в результате крушения разломился на две части. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808080378_0:0:1021:766_1920x0_80_0_0_990e7eb27d9304db79de3fd35be13fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, происшествия, россия, як-52, l-410, ан-2
Справки, Происшествия, Россия, Як-52, L-410, Ан-2

Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
Читать ria.ru в

2023

3 апреля вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате крушения воздушного судна погиб пилот.

2022

17 ноября в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель в Северной Осетии упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб.
28 августа в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторный самолет SOCATA Rallye, выполнявший прогулочный полет, совершил вынужденную посадку на берег Кубенского озера. Посадка самолета прошла благополучно, пострадавших не было. Причиной инцидента стал отказ двигателя в полете.
8 августа в Ухте в республике Коми при заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna. По информации экстренных служб, находившиеся на борту три человека погибли.
4 августа легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта (Санкт-Петербург). На борту воздушного судна находился пилот, он не пострадал.
2 августа в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области при проведении агрохимических работ совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". Пилот воздушного судна не пострадал. В результате посадки были повреждены линии электропередачи.
28 июля в Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку частный самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси.
26 июля в Улан-Удэ (Бурятия) самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Судно принадлежало местному аэроклубу. По информации экстренных служб, самолет выполняло учебно-тренировочный полет. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на месте происшествия нет.
24 июля в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал.
23 июля в Тверской области у населенного пункта Белый Городок легкомоторный самолет Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу реки Волга. На борту самолета находились два человека, они не пострадали.
16 июля в Спасском районе Рязанской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". На борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии.
9 июля в Московской области, в районе аэродрома Большое Грызлово, легкомоторный самолет L-410 совершил экстренную посадку в поле. На борту судна находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. Никто не пострадал.
18 июня в Тверской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. По данным следствия, пилот, который является собственником воздушного судна, при попытке сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
11 июня в Самаре легкомоторный самолет Ra 3207G приводнился в Грязном затоне. По данным следствия, собственник воздушного судна пытался взлететь, но не смог и перевернулся. Пострадавших нет, самолет получил повреждения.
1 июня вблизи города Елабуга (Татарстан) в результате жесткой посадки разбился самодельный частный летательный самолет, который совершал обработку полей. Пилот погиб.
1 мая в Красноярском крае, в 120 километрах от Красноярска, разбился частный легкомоторный самолет Cessna 182. Борт летел без диспетчерского сопровождения. При падении самолета один человек погиб, еще один пострадал.
24 апреля частный легкомоторный самолет Кронавиа-8 RA-0333G совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения.
8 марта легкомоторный самолет упал в Ленинградской области в населенном пункте Потанино (Волховский район). Находившиеся на его борту два человека погибли. По данным экстренных служб, полет был несанкционированный.
16 февраля в городском округе Ступино в Московской области, возле деревни Торбеево, легкомоторный самолет "Вильга-2000" опрокинулся и перевернулся на бок при маневре на взлетно-посадочной полосе после посадки. Находившийся на борту воздушного судна пилот не пострадал. Самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево.
11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли.
9 февраля в Татарстане вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет. На борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали.
14 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. Корпус воздушного судна в результате крушения разломился на две части. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПроисшествияРоссияЯк-52L-410Ан-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала