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Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023

Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023 - РИА Новости, 03.04.2023

Аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022-2023

3 апреля вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате крушения РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:20

2023-04-03T15:20

2023-04-03T15:20

справки

происшествия

россия

як-52

l-410

ан-2

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20233 апреля вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате крушения воздушного судна погиб пилот. 202217 ноября в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель в Северной Осетии упал одномоторный частный самолет. На борту находился один пилот, он погиб. 28 августа в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторный самолет SOCATA Rallye, выполнявший прогулочный полет, совершил вынужденную посадку на берег Кубенского озера. Посадка самолета прошла благополучно, пострадавших не было. Причиной инцидента стал отказ двигателя в полете.8 августа в Ухте в республике Коми при заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna. По информации экстренных служб, находившиеся на борту три человека погибли. 4 августа легкомоторный самолет Piper с неисправным двигателем совершил вынужденную посадку на пляж Финского залива у Кронштадта (Санкт-Петербург). На борту воздушного судна находился пилот, он не пострадал. 2 августа в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области при проведении агрохимических работ совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". Пилот воздушного судна не пострадал. В результате посадки были повреждены линии электропередачи. 28 июля в Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку частный самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси. 26 июля в Улан-Удэ (Бурятия) самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Судно принадлежало местному аэроклубу. По информации экстренных служб, самолет выполняло учебно-тренировочный полет. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на месте происшествия нет. 24 июля в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал. 23 июля в Тверской области у населенного пункта Белый Городок легкомоторный самолет Икарус С42В зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу реки Волга. На борту самолета находились два человека, они не пострадали.16 июля в Спасском районе Рязанской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас". На борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии. 9 июля в Московской области, в районе аэродрома Большое Грызлово, легкомоторный самолет L-410 совершил экстренную посадку в поле. На борту судна находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. Никто не пострадал. 18 июня в Тверской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. По данным следствия, пилот, который является собственником воздушного судна, при попытке сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. 11 июня в Самаре легкомоторный самолет Ra 3207G приводнился в Грязном затоне. По данным следствия, собственник воздушного судна пытался взлететь, но не смог и перевернулся. Пострадавших нет, самолет получил повреждения. 1 июня вблизи города Елабуга (Татарстан) в результате жесткой посадки разбился самодельный частный летательный самолет, который совершал обработку полей. Пилот погиб. 1 мая в Красноярском крае, в 120 километрах от Красноярска, разбился частный легкомоторный самолет Cessna 182. Борт летел без диспетчерского сопровождения. При падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. 24 апреля частный легкомоторный самолет Кронавиа-8 RA-0333G совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения. 8 марта легкомоторный самолет упал в Ленинградской области в населенном пункте Потанино (Волховский район). Находившиеся на его борту два человека погибли. По данным экстренных служб, полет был несанкционированный. 16 февраля в городском округе Ступино в Московской области, возле деревни Торбеево, легкомоторный самолет "Вильга-2000" опрокинулся и перевернулся на бок при маневре на взлетно-посадочной полосе после посадки. Находившийся на борту воздушного судна пилот не пострадал. Самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. 11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли. 9 февраля в Татарстане вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет. На борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали. 14 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. Корпус воздушного судна в результате крушения разломился на две части. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, россия, як-52, l-410, ан-2