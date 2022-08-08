https://ria.ru/20220808/aviakatastrofa-1808053260.html

Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna

Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna - РИА Новости, 08.08.2022

Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna

Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:34

2022-08-08T14:34

2022-08-08T16:11

происшествия

республика коми

ухта

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся на борту три человека погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html

республика коми

ухта

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика коми, ухта