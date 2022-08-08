https://ria.ru/20220808/aviakatastrofa-1808053260.html
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna - РИА Новости, 08.08.2022
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna
Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:34
2022-08-08T14:34
2022-08-08T16:11
происшествия
республика коми
ухта
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся на борту три человека погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми, ухта
14:34 08.08.2022 (обновлено: 16:11 08.08.2022)
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna
Три человека погибли в Коми при крушении легкомоторного самолета Cessna
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившиеся на борту три человека погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.