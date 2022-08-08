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Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna - РИА Новости, 08.08.2022
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Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna - РИА Новости, 08.08.2022
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna
Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:34
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происшествия
республика коми
ухта
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся на борту три человека погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.
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республика коми
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происшествия, республика коми, ухта
14:34 08.08.2022 (обновлено: 16:11 08.08.2022)
 
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna

Три человека погибли в Коми при крушении легкомоторного самолета Cessna

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ухте в республике Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При заходе на посадку произошло падение легкомоторного самолета Cessna", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившиеся на борту три человека погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияРеспублика КомиУхта
 
 
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