https://ria.ru/20220611/samolet-1794786404.html
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения - РИА Новости, 11.06.2022
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения
Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:08
2022-06-11T17:08
2022-06-11T17:08
происшествия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительной информации, днем в субботу самолет Ra 3207G сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары и получил повреждения."По предварительной информации, собственник пытался взлететь, не смог, перевернулся, жертв нет", - говорится в сообщении.Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка.
https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения
СК: легкомоторный самолет сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары и получил повреждения