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Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения - РИА Новости, 11.06.2022
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Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения - РИА Новости, 11.06.2022
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения
Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:08
2022-06-11T17:08
происшествия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительной информации, днем в субботу самолет Ra 3207G сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары и получил повреждения."По предварительной информации, собственник пытался взлететь, не смог, перевернулся, жертв нет", - говорится в сообщении.Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка.
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происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
17:08 11.06.2022
 
Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения

СК: легкомоторный самолет сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары и получил повреждения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительной информации, днем в субботу самолет Ra 3207G сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары и получил повреждения.
"По предварительной информации, собственник пытался взлететь, не смог, перевернулся, жертв нет", - говорится в сообщении.
Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка.
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ПроисшествияСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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