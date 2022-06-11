https://ria.ru/20220611/samolet-1794786404.html

Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения

Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения - РИА Новости, 11.06.2022

Легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения

Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:08

2022-06-11T17:08

2022-06-11T17:08

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет приводнился в затоне вблизи Самары и получил повреждения, никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительной информации, днем в субботу самолет Ra 3207G сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары и получил повреждения."По предварительной информации, собственник пытался взлететь, не смог, перевернулся, жертв нет", - говорится в сообщении.Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка.

https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html

самара

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)