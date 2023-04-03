https://ria.ru/20230403/samolet-1862652355.html

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 03.04.2023

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:27

2023-04-03T14:27

2023-04-03T16:26

происшествия

волгоградская область

среднеахтубинский район

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Стандартный произошло падение легкомоторного самолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате крушения воздушного судна "пилот погиб". Обстоятельства происшествия выясняются.В ЕДДС Среднеахтубинского района РИА Новости подтвердили факт крушения самолета. "Погиб пилот, это было в нашем районе", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20220808/avarii-1808077197.html

волгоградская область

среднеахтубинский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоградская область, среднеахтубинский район