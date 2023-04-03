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В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 03.04.2023
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14:27 03.04.2023 (обновлено: 16:26 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/samolet-1862652355.html
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 03.04.2023
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:27
2023-04-03T16:26
происшествия
волгоградская область
среднеахтубинский район
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Стандартный произошло падение легкомоторного самолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате крушения воздушного судна "пилот погиб". Обстоятельства происшествия выясняются.В ЕДДС Среднеахтубинского района РИА Новости подтвердили факт крушения самолета. "Погиб пилот, это было в нашем районе", - добавил собеседник.
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волгоградская область
среднеахтубинский район
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происшествия, волгоградская область, среднеахтубинский район
Происшествия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

В Волгоградской области один человек погиб при крушении легкомоторного самолета

© СК РФМесто крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. 3 апреля 2023
Место крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. 3 апреля 2023
© СК РФ
Место крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. 3 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вблизи населенного пункта Стандартный произошло падение легкомоторного самолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате крушения воздушного судна "пилот погиб". Обстоятельства происшествия выясняются.
В ЕДДС Среднеахтубинского района РИА Новости подтвердили факт крушения самолета. "Погиб пилот, это было в нашем районе", - добавил собеседник.
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ПроисшествияВолгоградская областьСреднеахтубинский район
 
 
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