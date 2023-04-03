https://ria.ru/20230403/samolet-1862652355.html
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 03.04.2023
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:27
2023-04-03T14:27
2023-04-03T16:26
происшествия
волгоградская область
среднеахтубинский район
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Стандартный произошло падение легкомоторного самолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате крушения воздушного судна "пилот погиб". Обстоятельства происшествия выясняются.В ЕДДС Среднеахтубинского района РИА Новости подтвердили факт крушения самолета. "Погиб пилот, это было в нашем районе", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20220808/avarii-1808077197.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, среднеахтубинский район
Происшествия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
В Волгоградской области один человек погиб при крушении легкомоторного самолета
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вблизи населенного пункта Стандартный произошло падение легкомоторного самолета", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате крушения воздушного судна "пилот погиб". Обстоятельства происшествия выясняются.
В ЕДДС Среднеахтубинского района РИА Новости подтвердили факт крушения самолета. "Погиб пилот, это было в нашем районе", - добавил собеседник.
ЧП и аварии частных и легкомоторных самолетов в России в 2022 году