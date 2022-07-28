https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html

В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку

В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 28.07.2022

В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку

В Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:44

2022-07-28T15:44

2022-07-28T16:13

происшествия

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. В Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Как отметили в ведомстве, в четверг в Якутии случилось авиапроисшествие с частным самолетом."28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna 172 (по наблюдению за лесными пожарами) совершило жесткую посадку. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", - рассказали в пресс-службе.Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Отмечается, что следователи установят обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку исполнения законодательства о безопасности полетов организовала Якутская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика саха (якутия), россия