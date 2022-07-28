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В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 28.07.2022
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В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку
В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 28.07.2022
В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку
В Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:44
2022-07-28T16:13
происшествия
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. В Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Как отметили в ведомстве, в четверг в Якутии случилось авиапроисшествие с частным самолетом."28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna 172 (по наблюдению за лесными пожарами) совершило жесткую посадку. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", - рассказали в пресс-службе.Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Отмечается, что следователи установят обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку исполнения законодательства о безопасности полетов организовала Якутская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html
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происшествия, республика саха (якутия), россия
15:44 28.07.2022 (обновлено: 16:13 28.07.2022)
 
В Якутии частный самолет совершил жесткую посадку

В Якутии частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку, пострадавших нет

CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna 172
Самолет Cessna 172 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Самолет Cessna 172. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. В Кобяйском районе в центре Якутии совершил жесткую посадку самолет Cessna 172, который вел авиапатрулирование лесных пожаров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Как отметили в ведомстве, в четверг в Якутии случилось авиапроисшествие с частным самолетом.
"28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna 172 (по наблюдению за лесными пожарами) совершило жесткую посадку. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", - рассказали в пресс-службе.
Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Отмечается, что следователи установят обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку исполнения законодательства о безопасности полетов организовала Якутская транспортная прокуратура.
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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