https://ria.ru/20220726/samolet-1805012355.html

В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет

В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет - РИА Новости, 26.07.2022

В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет

Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:03

2022-07-26T13:03

2022-07-26T13:03

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в ходе которого отказал двигатель.По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.

https://ria.ru/20220601/katastrofa-1792296105.html

улан-удэ

республика бурятия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, улан-удэ, республика бурятия