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В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет - РИА Новости, 26.07.2022
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В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет - РИА Новости, 26.07.2022
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет
Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:03
2022-07-26T13:03
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в ходе которого отказал двигатель.По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.
https://ria.ru/20220601/katastrofa-1792296105.html
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия
13:03 26.07.2022
 
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет

В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет, у которого отказал двигатель

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в ходе которого отказал двигатель.
По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.
В Татарстане вблизи города Елабуга разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 12:07
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет
 
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