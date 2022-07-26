https://ria.ru/20220726/samolet-1805012355.html
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет - РИА Новости, 26.07.2022
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет
Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:03
2022-07-26T13:03
2022-07-26T13:03
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в ходе которого отказал двигатель.По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.
https://ria.ru/20220601/katastrofa-1792296105.html
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет
В Улан-Удэ вынужденно сел самодельный самолет, у которого отказал двигатель
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самодельный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Улан-Уде из-за отказа двигателя, по предварительных данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в ходе которого отказал двигатель.
По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.