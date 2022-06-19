https://ria.ru/20220619/samolet-1796583281.html

При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека

При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека - РИА Новости, 19.06.2022

При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека

Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета в Тверской области, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:05

2022-06-19T18:05

2022-06-19T18:15

происшествия

россия

ржев

тверская область

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РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета в Тверской области, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Как установлено, вечером 18 июня пилот, который является собственником воздушного судна Zlin 142, при попытке сэмитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева."Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Произведен осмотр места происшествия, воздушного судна, взлетно-посадочной полосы, проведен допрос работников аэродрома, назначены необходимые экспертизы. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего.

https://ria.ru/20220609/vozgoranie-1794404284.html

россия

ржев

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, ржев, тверская область