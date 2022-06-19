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При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека - РИА Новости, 19.06.2022
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При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека
При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека - РИА Новости, 19.06.2022
При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека
Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета в Тверской области, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:05
2022-06-19T18:15
происшествия
россия
ржев
тверская область
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РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета в Тверской области, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Как установлено, вечером 18 июня пилот, который является собственником воздушного судна Zlin 142, при попытке сэмитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева."Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Произведен осмотр места происшествия, воздушного судна, взлетно-посадочной полосы, проведен допрос работников аэродрома, назначены необходимые экспертизы. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего.
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россия
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происшествия, россия, ржев, тверская область
18:05 19.06.2022 (обновлено: 18:15 19.06.2022)
 
При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека

При крушении легкомоторного самолета в Тверской области пострадали два человека

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФКрушение легкомоторного самолета в Тверской области
Крушение легкомоторного самолета в Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Крушение легкомоторного самолета в Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета в Тверской области, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как установлено, вечером 18 июня пилот, который является собственником воздушного судна Zlin 142, при попытке сэмитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолет совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева.
"Пилот и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Произведен осмотр места происшествия, воздушного судна, взлетно-посадочной полосы, проведен допрос работников аэродрома, назначены необходимые экспертизы. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего.
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