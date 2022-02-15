https://ria.ru/20220215/krushenie-1772843891.html
СК назвал возможные причины крушения Ан-2 на Камчатке
СК назвал возможные причины крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 15.02.2022
СК назвал возможные причины крушения Ан-2 на Камчатке
Следователи рассматривают две версии крушения самолета Ан-2 на Камчатке, где погибли два человека: ошибка пилота или технические проблемы, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:08
2022-02-15T10:08
2022-02-15T10:20
происшествия
камчатский край
ан-2
карагинский район
елизовский район
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи рассматривают две версии крушения самолета Ан-2 на Камчатке, где погибли два человека: ошибка пилота или технические проблемы, сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Днем 11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолет совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлете, самолет загорелся. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Возбуждено уголовное дело."Следствие рассматривает две версии произошедшего: ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна", - сговорится в сообщении.Добавляется, что следователи допросили родственников погибших, а также авиатехников, проводивших техобслуживание самолета перед вылетом. Изъяты образцы топлива и документация.
https://ria.ru/20220215/samolet-1772833747.html
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происшествия, камчатский край, ан-2, карагинский район, елизовский район
10:08 15.02.2022 (обновлено: 10:20 15.02.2022)
СК назвал возможные причины крушения Ан-2 на Камчатке
Крушение Ан-2 на Камчатке могло произойти из-за ошибки пилота или поломки самолета