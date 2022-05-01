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На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2022
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На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2022
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник
Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:58
2022-05-01T16:58
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 1 мая - РИА Новости. Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительным данным, на борту находились два священнослужителя, подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что при падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. По предварительным данным СК, инцидент произошел около 16.00 (12.00 мск) в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту находились двое. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее данным, борт летел без диспетчерского сопровождения.
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красноярск
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярск
16:58 01.05.2022
 
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник

Два священника находились на борту частного самолета Cessna, упавшего в Красноярском крае

© Фото : предоставлено Дионисием ЗемляновымCамолет Cessna во время совершения воздушного Крестного хода над Томском
Cамолет Cessna во время совершения воздушного Крестного хода над Томском - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : предоставлено Дионисием Земляновым
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 мая - РИА Новости. Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"По предварительным данным, на борту находились два священнослужителя, подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что при падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. По предварительным данным СК, инцидент произошел около 16.00 (12.00 мск) в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту находились двое. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее данным, борт летел без диспетчерского сопровождения.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратураКрасноярск
 
 
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