https://ria.ru/20220501/svyaschenniki-1786466102.html
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2022
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник
Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:58
2022-05-01T16:58
2022-05-01T16:58
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 1 мая - РИА Новости. Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительным данным, на борту находились два священнослужителя, подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что при падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. По предварительным данным СК, инцидент произошел около 16.00 (12.00 мск) в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту находились двое. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее данным, борт летел без диспетчерского сопровождения.
https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярск
На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник
Два священника находились на борту частного самолета Cessna, упавшего в Красноярском крае