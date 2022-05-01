https://ria.ru/20220501/svyaschenniki-1786466102.html

На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник

На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2022

На борту упавшего под Красноярском Cessna были священники, сообщил источник

Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:58

2022-05-01T16:58

2022-05-01T16:58

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99002/00/990020014_0:140:3862:2312_1920x0_80_0_0_8e87be04d05c40258456b1fc234271a2.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 мая - РИА Новости. Два священнослужителя находились на борту частного легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Манском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительным данным, на борту находились два священнослужителя, подробности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что при падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. По предварительным данным СК, инцидент произошел около 16.00 (12.00 мск) в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту находились двое. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее данным, борт летел без диспетчерского сопровождения.

https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярск