https://ria.ru/20220114/samolet-1767791541.html

Крушение самолета на Алтае. Видео

Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета на Алтае - РИА Новости, 14.01.2022

Крушение самолета на Алтае. Видео

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия аварийной посадки легкомоторного самолета в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:38

2022-01-14T10:38

2022-01-14T12:48

происшествия

белокуриха

алтайский район

алтайский край

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия аварийной посадки легкомоторного самолета в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае.На кадрах видно, что корпус воздушного судна в результате крушения разломился на две части. На втором видео — работа спасателей на месте происшествия.Аварийная посадка легкомоторного самолета "Аэропракт-22" произошла в пятницу утром недалеко от аэродрома села Старобелокуриха Алтайского района. По данным Следственного комитета, пострадали два человека — пилот самолета и пассажир. Возбуждено уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/ssha-1767188821.html

белокуриха

алтайский район

алтайский край

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происшествия, белокуриха, алтайский район, алтайский край