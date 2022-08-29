https://ria.ru/20220829/samolet-1812954246.html
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет - РИА Новости, 29.08.2022
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет
Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:56
2022-08-29T16:56
2022-08-29T16:57
происшествия
вологодская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой на берег Кубенского озера в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторного самолета SOCATA Rallye, совершавшего прогулочный полет 28 августа в 9.35", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя в полете."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20220808/avarii-1808077197.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Вологодская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
16:56 29.08.2022 (обновлено: 16:57 29.08.2022)
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет
В Вологодской области легкомоторный самолет вынужденно сел на берег Кубенского озера