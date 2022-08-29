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В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет - РИА Новости, 29.08.2022
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В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет - РИА Новости, 29.08.2022
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет
Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:56
2022-08-29T16:57
происшествия
вологодская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой на берег Кубенского озера в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторного самолета SOCATA Rallye, совершавшего прогулочный полет 28 августа в 9.35", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя в полете."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.
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происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Вологодская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
16:56 29.08.2022 (обновлено: 16:57 29.08.2022)
 
В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет

В Вологодской области легкомоторный самолет вынужденно сел на берег Кубенского озера

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой на берег Кубенского озера в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторного самолета SOCATA Rallye, совершавшего прогулочный полет 28 августа в 9.35", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя в полете.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияВологодская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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