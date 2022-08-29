https://ria.ru/20220829/samolet-1812954246.html

В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет

В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет - РИА Новости, 29.08.2022

В Вологодской области вынужденно приземлился легкомоторный самолет

Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:56

2022-08-29T16:56

2022-08-29T16:57

происшествия

вологодская область

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета SOCATA Rallye на берегу озера в Вологодской области, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой на берег Кубенского озера в Усть-Кубенском районе Вологодской области легкомоторного самолета SOCATA Rallye, совершавшего прогулочный полет 28 августа в 9.35", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя в полете."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220808/avarii-1808077197.html

вологодская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура