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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области - РИА Новости, 16.07.2022
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:32
2022-07-16T14:32
2022-07-16T15:30
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.Как ранее написал ряд местных СМИ со ссылкой на очевидцев, легкомоторный самолет в субботу аварийно сел в Спасском районе, задев линию электропередачи.Информацию РИА Новости подтвердили в ЕДДС района. "О провода зацепился", - рассказала собеседница агентства.Она отметила, что пострадавших нет, серьезных повреждений у летательного аппарата также нет - "мягкое приземление".В ЕДДС уточнили, что происшествие случилось в поле далеко от домов. Два населенных пункта частично остались без света, в одном электроснабжение уже восстановлено, во втором работы ведутся.
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рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
14:32 16.07.2022 (обновлено: 15:30 16.07.2022)
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области
ЕДДС: легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области
РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Как ранее написал ряд местных СМИ со ссылкой на очевидцев, легкомоторный самолет в субботу аварийно сел в Спасском районе, задев линию электропередачи.
Информацию РИА Новости подтвердили в ЕДДС района. "О провода зацепился", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что пострадавших нет, серьезных повреждений у летательного аппарата также нет - "мягкое приземление".
В ЕДДС уточнили, что происшествие случилось в поле далеко от домов. Два населенных пункта частично остались без света, в одном электроснабжение уже восстановлено, во втором работы ведутся.