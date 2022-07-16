https://ria.ru/20220716/samolet-1802934064.html

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области - РИА Новости, 16.07.2022

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:32

2022-07-16T14:32

2022-07-16T15:30

происшествия

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802938548_0:101:1021:675_1920x0_80_0_0_0a2e1382cc550b4b15a65edfe6e5848b.jpg

РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.Как ранее написал ряд местных СМИ со ссылкой на очевидцев, легкомоторный самолет в субботу аварийно сел в Спасском районе, задев линию электропередачи.Информацию РИА Новости подтвердили в ЕДДС района. "О провода зацепился", - рассказала собеседница агентства.Она отметила, что пострадавших нет, серьезных повреждений у летательного аппарата также нет - "мягкое приземление".В ЕДДС уточнили, что происшествие случилось в поле далеко от домов. Два населенных пункта частично остались без света, в одном электроснабжение уже восстановлено, во втором работы ведутся.

https://ria.ru/20220617/ryazan-1796314322.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, рязанская область