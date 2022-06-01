https://ria.ru/20220601/katastrofa-1792296105.html

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет - РИА Новости, 01.06.2022

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет

Частный легкомоторный летательный аппарат, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку в Татарстане, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:07

2022-06-01T12:07

2022-06-01T14:13

происшествия

россия

елабуга

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Частный легкомоторный летательный аппарат, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку в Татарстане, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, утром 1 июня вблизи города Елабуга в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, который совершал обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет полностью разрушен. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, а также неблагоприятные погодные условия.

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

россия

елабуга

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, елабуга, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)