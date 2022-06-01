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В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет - РИА Новости, 01.06.2022
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В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет - РИА Новости, 01.06.2022
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет
Частный легкомоторный летательный аппарат, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку в Татарстане, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:07
2022-06-01T14:13
происшествия
россия
елабуга
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Частный легкомоторный летательный аппарат, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку в Татарстане, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, утром 1 июня вблизи города Елабуга в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, который совершал обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет полностью разрушен. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, а также неблагоприятные погодные условия.
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россия
елабуга
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, елабуга, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
12:07 01.06.2022 (обновлено: 14:13 01.06.2022)
 
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет

В Татарстане разбился частный легкомоторный самолет, обрабатывавший поля, пилот погиб

© Фото : ЦМСУТ СК РФ В Татарстане вблизи города Елабуга разбился легкомоторный самолет
В Татарстане вблизи города Елабуга разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : ЦМСУТ СК РФ
В Татарстане вблизи города Елабуга разбился легкомоторный самолет
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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Частный легкомоторный летательный аппарат, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку в Татарстане, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, утром 1 июня вблизи города Елабуга в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, который совершал обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет полностью разрушен. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, а также неблагоприятные погодные условия.
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ПроисшествияРоссияЕлабугаРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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