https://ria.ru/20220425/posadka-1785243433.html
В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 25.04.2022
В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Ленинградской области в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета организована доследственная проверка, воздушное судно получило значительные... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:05
2022-04-25T09:05
2022-04-25T09:34
происшествия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572509764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc847932e1dcb405a5987c481633573f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В Ленинградской области в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета организована доследственная проверка, воздушное судно получило значительные повреждения, пилот и пассажир травмированы, сообщает пресс-служба Северо-Западного СК на транспорте."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.По предварительным данным, 24 апреля 2022 года примерно в 13 часов 42 минуты легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения.Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - неблагоприятные погодные условия.Ранее со ссылкой на Северо-западное управление прокуратуры на транспорте сообщалось, что причиной жесткой посадки в Гостилицах мог стать сильный порыв ветра.
https://ria.ru/20220409/vertolet-1782686007.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572509764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4952225bd0bcea630f54daa355acc59d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
09:05 25.04.2022 (обновлено: 09:34 25.04.2022)
В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области из-за ветра
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости.
В Ленинградской области в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета организована доследственная проверка, воздушное судно получило значительные повреждения, пилот и пассажир травмированы, сообщает
пресс-служба Северо-Западного СК на транспорте.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Ленинградской области
организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительным данным, 24 апреля 2022 года примерно в 13 часов 42 минуты легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения.
Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - неблагоприятные погодные условия.
Ранее со ссылкой на Северо-западное управление прокуратуры на транспорте сообщалось, что причиной жесткой посадки в Гостилицах мог стать сильный порыв ветра.