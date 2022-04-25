https://ria.ru/20220425/posadka-1785243433.html

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 25.04.2022

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Ленинградской области в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета организована доследственная проверка, воздушное судно получило значительные... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:05

2022-04-25T09:05

2022-04-25T09:34

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В Ленинградской области в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета организована доследственная проверка, воздушное судно получило значительные повреждения, пилот и пассажир травмированы, сообщает пресс-служба Северо-Западного СК на транспорте."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.По предварительным данным, 24 апреля 2022 года примерно в 13 часов 42 минуты легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения.Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - неблагоприятные погодные условия.Ранее со ссылкой на Северо-западное управление прокуратуры на транспорте сообщалось, что причиной жесткой посадки в Гостилицах мог стать сильный порыв ветра.

https://ria.ru/20220409/vertolet-1782686007.html

ленинградская область

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, ленинградская область