https://ria.ru/20220308/aviakatastrofa-1777160395.html

В Ленинградской области упал легкомоторный самолет

В Ленинградской области упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 08.03.2022

В Ленинградской области упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:28

2022-03-08T16:28

2022-03-08T17:47

происшествия

ленинградская область

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России."В 14:30 от очевидцев поступило сообщение о падение легкомоторного воздушного судна без последующего возгорания в Ленинградской области, Волховском районе, населенный пункт Потанино. По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находилось два человека, оба погибли", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, полет был несанкционированный.На месте крушения работают силы и средства МЧС России.Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html

ленинградская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область