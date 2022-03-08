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В Ленинградской области упал легкомоторный самолет
В Ленинградской области упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 08.03.2022
В Ленинградской области упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:28
2022-03-08T17:47
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России."В 14:30 от очевидцев поступило сообщение о падение легкомоторного воздушного судна без последующего возгорания в Ленинградской области, Волховском районе, населенный пункт Потанино. По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находилось два человека, оба погибли", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, полет был несанкционированный.На месте крушения работают силы и средства МЧС России.Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградская область
16:28 08.03.2022 (обновлено: 17:47 08.03.2022)
 
В Ленинградской области упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, два человека погибли

© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской областиПадение легкомоторного судна в Волховском районе Ленинградской области
Падение легкомоторного судна в Волховском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской области
Падение легкомоторного судна в Волховском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 14:30 от очевидцев поступило сообщение о падение легкомоторного воздушного судна без последующего возгорания в Ленинградской области, Волховском районе, населенный пункт Потанино. По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находилось два человека, оба погибли", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, полет был несанкционированный.
На месте крушения работают силы и средства МЧС России.
Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
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