16:28 08.03.2022 (обновлено: 17:47 08.03.2022)
В Ленинградской области упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, два человека погибли
© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской областиПадение легкомоторного судна в Волховском районе Ленинградской области
© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской области
Падение легкомоторного судна в Волховском районе Ленинградской области
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 14:30 от очевидцев поступило сообщение о падение легкомоторного воздушного судна без последующего возгорания в Ленинградской области, Волховском районе, населенный пункт Потанино. По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находилось два человека, оба погибли", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, полет был несанкционированный.
На месте крушения работают силы и средства МЧС России.
Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.