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СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае - РИА Новости, 14.01.2022
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае
Дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки самолета на Алтае, два человека находятся в больнице, сообщается на сайте Восточного... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:06
2022-01-14T09:06
2022-01-14T09:46
происшествия
алтайский край
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки самолета на Алтае, два человека находятся в больнице, сообщается на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.Легкомоторный самолет упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали два человека."По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом Аэропракт-22, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что в районе населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края произошла аварийная посадка легкомоторного самолета Аэропракт-22. На борту находились командир и один пассажир. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести."Следственная группа выехала на место происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
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происшествия, алтайский край
09:06 14.01.2022 (обновлено: 09:46 14.01.2022)
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки легкомоторного самолета на Алтае
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки самолета на Алтае, два человека находятся в больнице, сообщается на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
.
Легкомоторный самолет упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае
, пострадали два человека.
"По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом Аэропракт-22, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в районе населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края произошла аварийная посадка легкомоторного самолета Аэропракт-22. На борту находились командир и один пассажир. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
"Следственная группа выехала на место происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.