https://ria.ru/20220114/posadka-1767778338.html

СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае

СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае - РИА Новости, 14.01.2022

СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета на Алтае

Дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки самолета на Алтае, два человека находятся в больнице, сообщается на сайте Восточного... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:06

2022-01-14T09:06

2022-01-14T09:46

происшествия

алтайский край

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки самолета на Алтае, два человека находятся в больнице, сообщается на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.Легкомоторный самолет упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали два человека."По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом Аэропракт-22, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что в районе населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края произошла аварийная посадка легкомоторного самолета Аэропракт-22. На борту находились командир и один пассажир. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести."Следственная группа выехала на место происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220114/travma-1767779457.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край